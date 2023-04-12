Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и сотрудников отрасли с Днем космонавтики

Глава региона поздравил всех участников торжественного мероприятия, посвященного Дню космонавтики. Фото: Светлана Осьмачкина

В День космонавтики, 12 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и сотрудников отрасли и вместе с ними возложил цветы к мемориальной доске у РКЦ «Прогресс» в честь выдающегося конструктора Дмитрия Козлова.

— В этот день мы, в первую очередь, отдаем дань уважения и благодарности первооткрывателям космоса, в том числе инженерному и конструкторскому гению Дмитрию Козлову. Вместе с ним тысячи людей создали космическую славу нашего региона и нашей великой Родины, — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятки предприятий и трудовые коллективы за продолжение славного дела первооткрывателей космоса. Сейчас в регионе будущих выдающихся специалистов готовят Самарский университет, инженерные классы, в которых сегодня уже обучается более 500 детей.

Также в Самарской области значимы проекты по поддержке студентов, которые реализуются с крупными госкорпорациями страны. Одним из таких проектов является «Крылья Ростеха». Деятельность студентов стимулируется и именными стипендиями, в том числе имени Д.И. Козлова. Всех участников торжественного мероприятия, посвященного Дню космонавтики, поздравил глава региона.

— Мы вновь выходим на должные орбиты своей производственной деятельности. Я уверен, что у нашего аэрокосмического кластера большое будущее, достойное славной истории космонавтики на нашей самарской земле, — заключил Дмитрий Азаров.

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