Средняя температура в марте 2023 года в Самарской области побила рекорд 93-летней давности

Март 2023 года удивил самарцев очень теплой погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали о погодных аномалиях марта 2023 года в Самарской области. Первый месяц весны ознаменовался резким потеплением и досрочным началом паводка — на три недели раньше обычного.

— Температура воздуха в среднем по Самарской области в марте 2023 года составила 2,3 градуса. При этом норма -3,8 градуса. Это значение оказалось самым высоким с 1930 года, — отметил на заседании в правительстве региона начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов.

Напомним, в Самарской области в самые теплые дни марта были перекрыты суточные максимумы температуры воздуха. Погода в первый месяц весны била один рекорд за другим. Что касается осадков, то, по данным Приволжского УГМС, в регионе выпало 37 мм или 115% от нормы.

По словам Айдара Мингазова, с 14 марта по 7 апреля 2023 года на большинстве рек губернии прошли пики весеннего половодья. Сейчас уровень воды в Волге у Тольятти составляет 53,15 м, а у Самары — 30,5 м. Во втором квартале прогноз бокового притока воды в Куйбышевском водохранилище ожидается в пределах прошлогодних значений.

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