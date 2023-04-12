В Самаре пройдет фестиваль «Веснушка», на котором представят достижения студенческого хозяйства

Фестиваль пройдет 14 апреля. Фото: пресс-центр Самарского политеха

В Самаре студенты колледжа Самарского политеха представят достижения студенческого хозяйства. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Веснушка-2023».

По информации пресс-центра Самарского политеха, выставка посвящена 170-летию со дня рождения инженера, архитектора, изобретателя Владимира Шухова. Студенты уже репетируют несколько месяцев, а вся программа будет состоять из нескольких блоков. Зрители смогут познакомиться с изобретениями и техническими описаниями, а после посмотреть творческие номера.

Концерт состоится 14 апреля 2023 года. В фестивале примут участие более 70 профессиональных образовательных организаций.

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