Межуниверситетский фестиваль «ВузЭкоФест-2023» пройдет на базе политеха в Самаре

Международный проект приурочен ко Дню Земли / www.vuzecofest.ru

В Самаре пройдет IХ межуниверситетский фестиваль «ВузЭкоФест-2023». Он состоится на базе политеха с 17 по 28 апреля 2023 года. Темой мероприятия станет «Наставничество в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».

В рамках фестиваля в СамГТУ пройдут круглые столы «Общение без галстука» и «Инновации экономики замкнутого цикла. Новые подходы целевого освоения «окрашенных» экологических платежей». Также планируется провести эко-квест «Экологика туристическая», субботник, волонтерскую акцию (посещение приюта для животных), эко-дебаты «Традиционная и альтернативная энергетика» и II Межвозрастную конференцию, посвященную Дню Земли.

Подробнее ознакомиться с проектом и программой мероприятия можно здесь.

«ВузЭкоФест» — это международный проект, ежегодный межуниверситетский фестиваль в области устойчивого развития. Он приурочен ко Дню земли — 22 апреля, официально утвержденному ООН.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал