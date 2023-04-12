Самарцы смогут купить на пасхальной ярмарке товары для дома и сладкие подарки

Предприниматели представят свою продукцию

В Самаре вновь организовывают выставку-продажу продуктов самозанятых. Мероприятие состоится благодаря региональному центру «Мой бизнес».

Ярмарка пройдет на площадке фудхолла Picture's 15 апреля 2023 года. Событие состоится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Стать резидентами могут производители со всего региона, участники на льготных условиях представят свою продукцию. Самарцы смогут купить товары для дома, подарки и сувениры. На ярмарке также представят пасхальные куличи, ремесленный шоколад, разделочные доски, деревянную посуду, украшения из гипса, корзины из зефира и фруктов.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 17:00 по улице Лесной, 23. Подобные маркеты проводят в регионе с 2020 года.

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