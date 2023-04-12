Сильный пожар вспыхнул в лесах Тольятти 12 апреля 2023 года

С огнем боролись свыше 30 человек Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В среду, 12 апреля 2023 года, в Тольятти произошел сильный пожар. Огонь вспыхнул в 9-м лесном квартале. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Сообщение о возгорании поступило в 11:44. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит сухая трава, валежник и лесная подстилка. Огонь охватил участок площадью 1 га, – поделились в региональном ГУ МЧС.

С огнем боролись свыше 30 человек, было задействовано 8 единиц техники. В 14:28 пожар был ликвидирован.

Отметим, что с начала текущего года в Самарской области произошли сотни природных пожаров. Общая их площадь составила более 23 га. Только за минувшие выходные количество возгораний превысило 110.

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