Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики

Глава региона поблагодарил заводчан за профессионализм, ответственность и самоотверженность / Фото: Юлия Рубцова

В среду, 12 апреля 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с Днем космонавтики сотрудников и ветеранов РКЦ «Прогресс». Он отметил, что именно на этом предприятии начался путь в космическую эру.

— С самых первых дней заводу доверили важнейшую задачу – обеспечить безопасность нашей страны. Он блестяще справился с ней, в кратчайшие сроки наладив выпуск межконтинентальных баллистических ракет. Здесь были изготовлены первые две ступени для гагаринской ракеты, — сказал глава региона, отметив, что с тех пор ни один запуск отечественного космического корабля не обходится без самарских ракет.

По словам Дмитрия Азарова, «Прогресс» удерживает лидерские позиции, несмотря на западные санкции. Темп роста по объемам отгрузки товаров, работ и услуг в 2022 году составил 176%. Предприятие обеспечило 19 пусковых кампаний. Губернатор отметил: «Это очень серьезный шаг вперед и вклад в укрепление обороноспособности нашей страны».

Глава региона поблагодарил сотрудников завода за труд, ответственность и профессионализм, а также отдельно — за поддержку бойцов СВО и их семей. Кроме того, Дмитрий Азаров вручил награды отличившимся работникам — за выполнение производственных задач и многолетнюю работу. Их удостоили почетными знаками Трудовой Славы, грамотами и благодарностями, званиями заслуженных работников промышленности и авиационно-комического комплекса Самарской области. Также коллективу «Прогресса» передали благодарность от полпреда президента РФ Игоря Комарова.

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