На заседании Совета Федерации обсудили развитие искусственного интеллекта в России

Герман Греф уверен, что будущее без искуссственного интеллекта невозможно. Фото: Сбер.

В день космонавтики на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ была затронута тема развития основных технологий, которые определяют развитие человечества. Это искусственный интеллект, блокчейн, новый интернет (Web 3.0), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, квантовые технологии и робототехника. С докладом на эту тему выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, главная из вышеперечисленных технологий — это искусственный интеллект, который сегодня доступен каждой компании и каждому человеку. Если еще пару лет назад считалось, что ИИ заменит только рутинные, легко алгоритмизируемые профессии, то сейчас нейросети научились решать значительно более сложные задачи высококвалифицированных специалистов — в частности, они уже умеют писать код. ИИ перспективен для науки: он уже расшифровал все белки в мире всего за год. Новая генеративная сеть ChatGPT 4 уже показывает зачатки сильного ИИ, и нейросети постепенно обзаводятся всеми формами восприятия, которые есть у людей (текст, код, изображение, звук и так далее).

Нейросети выходят на экспертный уровень знаний, и одним из лидеров в сфере генерации изображений стала нейросеть Сбера Kandinsky 2.1, которая набрала один миллион уникальных пользователей всего за четыре дня.

- Использование искусственного интеллекта может принести 1−2 процентных пункта к экономическому росту в нашей стране, - считает Герман Греф.