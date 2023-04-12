Снег передумал возвращаться в Самарскую область в середине апреля 2023 года

Снег решил не портить самарцам весеннее настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима передумала возвращаться в Самарскую область. Снег, обещанный синоптиками в середине апреля 2023 года, отменяется. На этой неделе в регион нагрянет только дождь, что вполне обычно для весны.

По данным Приволжского УГМС, небольшие осадки ожидаются по югу области в четверг, 13 апреля 2023 года. Порывы северо-восточного ветра могут достичь 15-18 м/с. Температура воздуха составит 15...20 градусов.

Небольшой дождь продолжит идти в регионе и в ночь на пятницу, 14 апреля 2023 года. При этом ветер может усилиться уже до 17-22 м/с. Столбик термометра опустится до 2...7 градусов. Днем будет немного теплее — около 5...10 градусов.

В ночь на субботу, 15 апреля 2023 года, похолодает до -1...-6 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Местами возможны небольшие осадки. В дневные часы температура воздуха составит 3...8 градусов.

В последующие дни ни дождя, ни снега в Самарской области быть не должно. Ветер немного утихнет. По ночам столбик термометра будет опускаться до минусовых значений, а днем подниматься до 8...13 градусов.

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