В Самаре за несколько дней снесли крупный гаражный массив в Советском районе

От гаражей остались одни руины. Фото: скриншот видео
В Самаре стало известно о сносе гаражного массива в Советском районе. Местные жители недовольны принятым решением.
Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами в социальных сетях. Горожане рассказывают, что массив снесли за несколько дней. На месте остались только обломки гаражей и старые вещи. Ранее пользователи уже сообщали о скором сносе гаражного массива в границах улиц Промышленности, Советской Армии и Южного проезда.
Владельцы гаражей получили предупреждение о скорых работах. Их попросили освободить территорию в установленный срок.
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