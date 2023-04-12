Российский оператор связи внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежом

Чище воздух - чище мир. Фото: leungchopan-shutterstock/

Сегодня во многих странах крупные промышленные предприятия обязаны устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов и вести мониторинг воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены. Выполнить эту задачу помогают различные цифровые решения. Недавно российский оператор связи МегаФон, чья цифровая система контроля воздуха «МегаФон Экология» работает в нескольких регионах России, запустил такой проект в Узбекистане на территории города Ахангаран.

- Мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски, - сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса компании Наталья Талдыкина.

Комплекс автоматизированного мониторинга отслеживает концентрацию пыли, диоксида азота и серы, оксида углерода, температуру, влажность, давление, интенсивность осадков, скорость и направление ветра. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города - детского спортивного стадиона. Замеры проводятся каждые пять минут, данные в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и в контролирующий государственный орган Узбекистана – Госкомэкологию.

- Получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, мы сможем минимизировать риски в данном направлении, - говорит генеральный директор АО «Ахангаранцемент» Юрий Усольцев.