В самарский бюджет не поступило более 300 миллионов рублей

Деньги не поступили в бюджет города Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прокуратура провела эффективность распоряжения органов самоуправления. В бюджет города не поступило более 300 миллионов рублей.

По информации прокуратуры Самарской области, между тепловой компанией и департаментом было заключено 8 договоров аренды. По 6 договорам несвоевременно рассматривали повышение стоимости аренды. По 2 договорам аренды цены ни разу не поднималась. Были нарушены порядки повышения стоимости договора. Из-за бездействия в бюджет города не поступило 321 миллион рублей.

Сотрудники ведомства внесли представление. Теперь оно находится на стадии рассмотрения.

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