В Тольятти потеряли одного из самых богатых депутатов гордумы

Депутат взял отпуск с декабря по март, но до сих пор не вернулся к работе / Фото: t.me/Hinshtein

В Самарской области исчез один из самых богатых депутатов думы Тольятти. Речь идет об Андрее Иванове, чей доход в 2022-м году составил около 33,5 млн рублей. Он не выходит на связь с коллегами с декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- В 2023 году Андрей Иванов не присутствовал ни на одном заседании думы. Его телефон выключен. Никакой связи с депутатом нет. Насколько известно, он прислал уведомление об уходе в отпуск с декабря по март. На дворе уже апрель, а депутата все нет. По слухам, он уехал за границу, но подтверждения этому нет, - рассказал народный избранник.

На ситуацию с почти пятимесячной отлучкой Андрея Иванова отреагировали в региональном отделении «Единой России». Полномочия депутата решили досрочно прекратить. Также его намерены исключить из состава партии. Соответствующие документы направлены в аппарат думы Тольятти и руководству фракции. Отметим Андрей Иванов представлял интересы избирательного округа № 12.

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