«Партийный десант» проверил ход строительства и реконструкции соцобъектов в Самаре

Депутаты и чиновники проверили, как продвигаются работы / Фото: дума Самары

«Партийный десант» проверил ход строительства и реконструкции социальных объектов в Самаре. Депутаты и представители городских департаментов посетили стройплощадки бассейна в Куйбышевском районе и детского сада в Промышленном районе, а также ДК на площади Кирова и здание бывшего кинотеатра «Юность».

Так, детский сад строят на улице Воронежской. Он будет рассчитан на 240 мест, в том числе 80 — для малышей от 1,5 до 3 лет. Глава департамента образования Ирина Коковина выразила надежду, что открытие этого объекта позволит обнулить в Промышленном районе очередь для детей ясельного возраста. Строительство планируется завершить до конца июля 2023 года.

Плавательный бассейн в Куйбышевском районе должны достроить в июне 2023 года. Он будет включать шесть дорожек, трибуны на 210 зрителей, гимнастический и тренажерные залы.

Что касается бывшего кинотеатра «Юность» на улице Ново-Вокзальной, то его планируется снести. Останется только фундамент, на котором возведут новое трехэтажное здание. После реставрации там разместят детскую школу искусств на 800 человек.

Отметим, часть этих объектов вошли в народную программу партии «Единая Россия». Она была сформирована на основе пожеланий и предложений жителей страны.

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