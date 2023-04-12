В Самаре восстановили права 28 жителей в рамках гаражной амнистии

Права жителей восстановили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ведомства провели проверку и восстановили права социально-уязвимых граждан.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку в январе и феврале текущего года. Оказалось, некоторым самарцам отказывали в предоставлении земельных участков. Территория не было разграничена. При этом, основания отказа не было.

После рассмотрения дел 28 протестов, получившие отказ, отменены. Права граждан восстановили в рамках гаражной амнистии. Напомним, горожане рассказали о сносе гаражного массива в Советском районе.

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