Самарское предприятие провело урок из цеха ракетных двигателей для школьников

Специалисты рассказали о работе предприятия.

В Самаре местные жители отмечают День космонавтики. С праздником горожан поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что одним из ключевых направлений в работе становится подготовка новых кадров для авиакосмической промышленности. В честь праздника специалисты ОДК-Кузнецов решили провести онлайн-урок из цеха ракетных двигателей. Старшеклассникам рассказали о профессии моторостроителя и показали уникальные кадры. К трансляции подключилось 112 школ из Самарской области. Школьники также узнали о виртуальной среде, 3D-моделировании, современных программах, по которым работают конструкторы и технологи.

Цех сборки открывается для нескольких тысяч школьников раз в год и становится учебным классом. Старшеклассникам рассказывают о профессиях, знакомят с изделиями и современным передовым предприятием. На уроке выступили студенты целевого обучения Самарского университета и Самарского политеха, рассказав о возможностях обучения.

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