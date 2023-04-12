Самарцы пожаловались на горы мусора после субботников

В областной столице стартовал месячник по благоустройству. Фото: мэрия

В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Многие компании, предприятия и жильцы самостоятельно очищают дворы от мусора.

Специалисты расчищают главные улицы, дороги и дворы. Так, сотрудники приступили к уборке на набережной. Подрядчики очищают памятники и монументы, убирают листву и мусор. Помимо этого, работники трудятся и во дворах. Местные жители отмечают, что после уборки на участках остаются мешки с мусором.

Некоторые мешки лежат несколько дней. На собранный мусор могут напасть бездомные животные и вновь растащить его по улице.

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