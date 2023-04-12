В Самаре бригада медиков остановилась с больным, чтобы помочь лежачему на земле

Врачи оказали помощь мужчине. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители рассказали о случае на остановке общественного транспорта. Бригада медиков остановилась, чтобы помочь самарцу.

Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами в социальной сети. Судя по опубликованным данным, машина скорой помощи проезжала мимо автобусной остановки. Медики заметили лежачего мужчина и остановились, чтобы оказать помощь. Человек не подавал признаков жизни.

Медицинские работники, не смотря на больного в машине скорой, привели мужчину в чувство. В комментариях пользователи поделились на два лагеря: некоторые рады, что в городе есть такие врачи, другие же считают, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

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