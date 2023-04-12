В Самаре прокуратура защищает права пенсионерки, живущей в аварийном доме

Дело направили в суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары местная жительница обратилась за помощью. Пенсионерка живет в аварийном жилье.

По информации прокуратуры Самарской области, многоквартирный дом расположен по переулку Строителей, 9. С 2019 года здание признали аварийным и подлежащем сносу. У дома искривлен фасад, обнаружены прогибы, обрушение крыши и строительных конструкций в помещении. При этом, благоустроенное жилое помещение до сих пор не предоставили местным жителям. Семьям приходится жить в аварийном доме.

Сотрудники ведомства обратились в суд с иском. Департамент управления имуществом хотят обязать предоставить жителям благоустроенные квартиры. Пока иск на рассмотрении.

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