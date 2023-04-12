В Самарской области ожидается усиление ветра 13 апреля 2023 года

В регионе усилится северо-восточный ветер
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области погода не перестает удивлять местных жителей. На этот раз в регионе ожидается шквалистый ветер.
По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», 13 апреля 2023 года объявлен желтый уровень опасности из-за усиления северо-восточного ветра. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Горожанам стоит быть внимательнее и не находится под легкими конструкциями и деревьями.
Напомним, на этой неделе специалисты прогнозировали похолодание, но снег передумал приходить в Самарскую область. В губернии пройдет небольшой дождь. Температура составит 15…20 градусов.
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