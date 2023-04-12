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НовостиОбщество12 апреля 2023 17:46

В Самаре после матча «Крылья Советов - Химки» подадут дополнительный транспорт

Матч состоится 15 апреля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
После матча подадут дополнительный транспорт

После матча подадут дополнительный транспорт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоится футбольный матч «Крылья Советов – Химки». После мероприятия будет подан дополнительный транспорт.

По информации городской администрации, футбольный матч состоится 15 апреля 2023 года в 15:00. Для удобства жителей и гостей региона будет усилена работа общественного транспорта. После матча болельщиков будут ждать трамваи №11 и №12. Также к остановке «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы №1, №67, №34, №41.

А к остановке «Улица Дальняя» приедут автобусов №1 и №67. Перекрытия дорог не планируется.

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