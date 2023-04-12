В Самаре ремонт на улице Алма-Атинской находится под надзором прокуратуры

После исков на участке приступили к работам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приступили к ремонту улицы Алма-Атинской. Сотрудники ведомства взяли работы под контроль.

По информации прокуратуры Самарской области, в течение прошлого года сотрудники ведомства и сотрудники ГИБДД проверяли требования закона по содержанию и эксплуатации улицы Алма-Атинской. Собственника участка привлекли к административной ответственности и обязали провести ремонт, чтобы устранить выбоины и просадку.

Не смотря на предупреждение, работы не выполнили в срок. Возбуждено исполнительное производство. Сейчас на участке ведутся работы.

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