Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 18:06

В Самаре ремонт на улице Алма-Атинской находится под надзором прокуратуры

Правоохранители проверяют требования закона
Алена ПРОВКИНА
После исков на участке приступили к работам

После исков на участке приступили к работам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приступили к ремонту улицы Алма-Атинской. Сотрудники ведомства взяли работы под контроль.

По информации прокуратуры Самарской области, в течение прошлого года сотрудники ведомства и сотрудники ГИБДД проверяли требования закона по содержанию и эксплуатации улицы Алма-Атинской. Собственника участка привлекли к административной ответственности и обязали провести ремонт, чтобы устранить выбоины и просадку.

Не смотря на предупреждение, работы не выполнили в срок. Возбуждено исполнительное производство. Сейчас на участке ведутся работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.