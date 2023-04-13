Второй санитарный средник прошел в Самаре 12 апреля 2023 года

В Ленинском районе Самары на средник 12 апреля вышли более 1200 человек. Фото: администрация Самары

В День космонавтики, 12 апреля, в Самаре прошел второй санитарный средник в рамках месячника по благоустройству. Основной акцент был на ручной уборке территорий от мусора и листвы.

Помимо этого, делали обрезку и опиловку сухих веток деревьев, мыли, ремонтировали и красили скамейки, ограждения и детские площадки, удаляли граффити. В Ленинском районе Самары на средник 12 апреля вышли более 1200 человек.

По словам главы района Елены Бондаренко, в Ленинском районе провели 2 субботника и 2 средника, общее количество участников составило более 10 тысяч человек. За это время вывезли почти 800 кубических метров мусора.

Жители дома № 10 по проспекту Карла Маркса вышли на уборку вместе с сотрудниками управляющей компании. Этот двор обновили в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Двор преобразился по инициативе и активном участии жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.