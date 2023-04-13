Глава Самары Елена Лапушкина в прямом эфире ответит на вопросы горожан 13 апреля

Будет обсуждать, какие дороги и общественные пространства преобразятся в Самаре в этом году.
Фото: администрация Самары
В четверг, 13 апреля, в 17:00 пройдет прямой эфир из Центра управления регионом с главой Самары Еленой Лапушкиной. Об этом сообщили в городской администрации.
Во время трансляции будут затронуты актуальные вопросы. Будет обсуждать, какие дороги и общественные пространства преобразятся в Самаре в 2023 году, а также чем пополнится парк городского общественного транспорта в ближайшее время.
Также самарцы смогут узнать, как организованы средники и субботники, и где взять инвентарь, чтобы присоединиться к весенней уборке города. Елена Лапушкина ответит и на вопросы горожан, которые каждый может задать в комментариях под официальные постами в сообществах Вконтакте.
Посмотреть прямой эфир может каждый желающий в официальной группе правительства Самарской области.
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