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НовостиОбщество13 апреля 2023 4:30

Глава Самары Елена Лапушкина в прямом эфире ответит на вопросы горожан 13 апреля

Во время трансляции будут затронуты актуальные вопросы
Ирина СИНЕГУБОВА
Будет обсуждать, какие дороги и общественные пространства преобразятся в Самаре в этом году.

Будет обсуждать, какие дороги и общественные пространства преобразятся в Самаре в этом году.

Фото: администрация Самары

В четверг, 13 апреля, в 17:00 пройдет прямой эфир из Центра управления регионом с главой Самары Еленой Лапушкиной. Об этом сообщили в городской администрации.

Во время трансляции будут затронуты актуальные вопросы. Будет обсуждать, какие дороги и общественные пространства преобразятся в Самаре в 2023 году, а также чем пополнится парк городского общественного транспорта в ближайшее время.

Также самарцы смогут узнать, как организованы средники и субботники, и где взять инвентарь, чтобы присоединиться к весенней уборке города. Елена Лапушкина ответит и на вопросы горожан, которые каждый может задать в комментариях под официальные постами в сообществах Вконтакте.

Посмотреть прямой эфир может каждый желающий в официальной группе правительства Самарской области.

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