Глава Самары Елена Лапушкина в прямом эфире ответит на вопросы горожан 13 апреля

Будет обсуждать, какие дороги и общественные пространства преобразятся в Самаре в этом году. Фото: администрация Самары

В четверг, 13 апреля, в 17:00 пройдет прямой эфир из Центра управления регионом с главой Самары Еленой Лапушкиной. Об этом сообщили в городской администрации.

Во время трансляции будут затронуты актуальные вопросы. Будет обсуждать, какие дороги и общественные пространства преобразятся в Самаре в 2023 году, а также чем пополнится парк городского общественного транспорта в ближайшее время.

Также самарцы смогут узнать, как организованы средники и субботники, и где взять инвентарь, чтобы присоединиться к весенней уборке города. Елена Лапушкина ответит и на вопросы горожан, которые каждый может задать в комментариях под официальные постами в сообществах Вконтакте.

Посмотреть прямой эфир может каждый желающий в официальной группе правительства Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.