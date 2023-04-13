Замглавврача больницы им. Середавина в Самаре задержали по подозрению в мошенничестве

Новое уголовное дело было возбуждено 7 апреля 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель главврача больницы им. Середавина стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз Алексея Ошуркова подозревают в мошенничестве. Новое уголовное дело было возбуждено 7 апреля 2023 года.

А во вторник, 11 апреля, Ошуркова задержали оперативники. Вместе с ним под задержание попал руководитель ООО «Диэль», пишет ВолгаНьюс.

Напомним, разбирательства в отношении замглавврача начались еще летом прошлого года. Тогда его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что Алексей Ошурков отвечал за закупку техники, а именно – мониторов для ковидного госпиталя.

В результате было приобретено 25 медицинских мониторов по завышенной цене. Общая сумма ущерба составила порядка 9 миллионов рублей.

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