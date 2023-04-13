Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 5:24

Самарцам рассказали, куда отнести клеща в случае укуса

Прием и исследование материала проводится в двух городах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В этом году активность клещей началась гораздо раньше

В этом году активность клещей началась гораздо раньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году клещи начали атаковать жителей Самарской области раньше обычного. Из-за теплой погоды и ранней весны сезон активности стартовал уже в начале апреля. Жителям региона рассказали, как обезопасить себя от укусов.

– Избегайте влажных, затененных мест с густым подлеском и травостоем. Не заходите в молодые поросли осинника, в малинники, где клещи встречаются чаще всего, – пояснили в правительстве Самарской области.

Клещи также любят поджидать свою «жертву» на обочинах дорог в лесах, на нависающих ветках и кустах. Жителям напоминают, что в случае обнаружения клеща необходимо срочно обратиться к медикам, а само насекомое отнести в лабораторию.

По информации региональных властей, прием и исследование материала ведется в «Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области». В Самаре он находится на проспекте Митирева, 1, в Тольятти – на Московском проспекте, 19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Клещей в этом году будет больше»: эксперт Роспотребнадзора рассказала о нашествии кровососов в Самарской области

И.о. начальника эпиднадзора Роспотебнадзора Самарской области: «Клещей в этом году будет больше» (подробности)