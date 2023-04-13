Самарцам рассказали, куда отнести клеща в случае укуса

В этом году активность клещей началась гораздо раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году клещи начали атаковать жителей Самарской области раньше обычного. Из-за теплой погоды и ранней весны сезон активности стартовал уже в начале апреля. Жителям региона рассказали, как обезопасить себя от укусов.

– Избегайте влажных, затененных мест с густым подлеском и травостоем. Не заходите в молодые поросли осинника, в малинники, где клещи встречаются чаще всего, – пояснили в правительстве Самарской области.

Клещи также любят поджидать свою «жертву» на обочинах дорог в лесах, на нависающих ветках и кустах. Жителям напоминают, что в случае обнаружения клеща необходимо срочно обратиться к медикам, а само насекомое отнести в лабораторию.

По информации региональных властей, прием и исследование материала ведется в «Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области». В Самаре он находится на проспекте Митирева, 1, в Тольятти – на Московском проспекте, 19.

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