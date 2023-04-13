В Самаре водитель автобуса с судимостью нашел карту пассажира и платил ей за бензин и алкоголь

Материальный ущерб мужчина возместил женщине полностью.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре 64-летний водитель маршрутного автобуса нашел чужую банковскую карту и расплачивался ею за бензин и алкоголь.
— В январе 2022 года 53-летняя жительница Самары сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее 6500 рублей. Картой расплачивались в продуктовых магазинах, на автозаправках и на рынке, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснилось, виновником оказался водитель одного из маршрутных автобусов. Он нашел карту под сиденьем в ходе осмотра салона автобуса и решил воспользоваться ею. Во время движения по маршруту мужчина останавливался в разных местах и оплачивал свои покупки.
Так он оплатил кулинарную продукцию, алкоголь, топливо и электроприемник на рынке вблизи конечной остановки общественного транспорта. Водитель автобуса ранее уже был судим. В настоящий момент уголовное дело направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Материальный ущерб мужчина возместил женщине полностью.
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