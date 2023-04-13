Самарский облсуд не разрешил экс-руководителю СОФЖИ выйти по УДО

Бывший глава фонда отбывает наказание за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-главы СОФЖИ. Реналь Мязитов пытался обжаловать решение об отказе в условно-досрочном освобождении. Информацию сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в 2020 году бывший руководитель фонда был признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Позднее он несколько раз пытался выйти по УДО, на попытки не увенчались успехом. Недавно адвокат Мязитова вновь обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Куйбышевский районный суд рассмотрел его 25 января 2023 года и принял решение об отказе. Тогда экс-глава СОФЖИ попытался обжаловать это решение.

3 апреля 2023 года Самарский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.