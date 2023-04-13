В Самарской области обиженная сельчанка обвинила возлюбленного в рукоприкладстве

В отношении "пострадавшей" возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная драма произошла в одном из сел Самарской области. Женщина обиделась на возлюбленного и решила ему отомстить: заявила полицейским, что тот ее избил. Однако ситуация обернулась не в пользу «пострадавшей». Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Эта история произошла в Исаклинском районе. К медикам обратилась 34-летняя женщина с тревожным сообщением: на нее якобы напал сожитель. Медработники сообщили о произошедшем в полицию. Оперативники прибыли на место, чтобы принять заявление, и тут начались странности.

– Женщина путалась в показаниях, а медработники во время осмотра не обнаружили у нее телесных повреждений. Тогда пострадавшая призналась, что заявила на сожителя из обиды, так как накануне они поссорились, – поделились в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении сельчанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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