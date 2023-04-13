Полицейские нашли наркотики во время рейда в баре на улице Куйбышева в Самаре

Полицейские с применением служебно-разыскной собаки осмотрели танцпол, зал и служебные помещения бара. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В период с 3 по 12 апреля в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Дети России-2023» сотрудники правоохранительных органов проверили бар на улице Куйбышева в Самаре.

— На полу развлекательного заведения обнаружили и изъяли пакетик и колбу с белым веществом внутри. Согласно исследованию, масса наркотических веществ составила 0,05 грамма и 0,85 грамма соответственно, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские с применением служебно-разыскной собаки осмотрели танцпол, зал и служебные помещения бара. Во время рейда в баре находилось около 50 посетителей и работников, с которыми правоохранители провели профилактические беседы.

На медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения направлены 12 человек, еще 7 человек от освидетельствования отказались и в отношении них составили протоколы об административном правонарушении.