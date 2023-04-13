Объявленный в федеральный розыск житель Ижевска прятался в Самаре

Задержанного передали полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Ижевска, который скрывался в Самаре. Информацию сообщили в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

Подозрительный мужчина был замечен в Кировском районе. Заметив служебный автомобиль, он попытался скрыться. Странное поведение не ускользнуло от внимания росгвардейцев.

– Патрульные догнали пешехода, чтобы выяснить его личность. Им оказался 31-летний житель Ижевска. Проверка по информационным базам данных показала, что он находится в федеральном розыске – полицейские Удмуртии ищут мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления, – рассказали в региональном управлении Росгвардии.

После задержания самарский гость был передан полицейским.

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