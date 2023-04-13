Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» пройдет в Самаре 15-16 апреля

Партнеры и организаторы фестиваля подготовили конкурсы и подарки.
Фото: администрация Самары
В эти выходные, 15 и 16 апреля, в выставочном центре «Экспо-Волга» в девятый раз пройдет фестиваль «Друг Человека». Самарцы могут прийти на нее бесплатно и забрать с собой животное.
— В мероприятии участвуют приюты и волонтеры, помогающие бездомным животным. На предстоящей выставке будет около 200 собак и более 200 кошек. Чтобы стать владельцем питомца, нужен паспорт для заключения договора, — рассказали в администрации Самары.
На фестивале сохранится концепция прошлого года, когда в новых декорациях развернулся город животных. Партнеры и организаторы фестиваля подготовили конкурсы и подарки. А эксперты расскажут про выбор, воспитание и уход за животными, а также об интересных техниках дрессировки собак.
Помимо этого, гости смогут бесплатно проконсультироваться с кинологами, зоопсихологами, ветеринарами, получить сертификат на бесплатные осмотр и обработку животного, взятого на выставке. Для удобства будут работать фуд-корт и детская игровая зона.
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