Стало известно, какие вирусы «гуляют» по Самарской области в апреле 2023 года

В регионе наблюдается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа и других Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие виды вирусов продолжают распространяться по Самарской области весной 2023 года. Информацию в среду, 12 апреля, озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– По результатам лабораторного мониторинга в Самарской области отмечается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов, COVID-19, – пояснили специалисты.

Зато заболеваемость гриппом в последнее время пошла на спад. В период с 3 по 9 апреля 2023 года болезнь подхватили 19 жителей губернии, в то время как на прошедшей неделе было зафиксировано 44 случая гриппа. Отмечается, что реже болеть стали пациенты разных возрастов.

Аналогичная ситуация складывается с заболеваемостью ОРВИ – она снизилась на 5,6%.

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