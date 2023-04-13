Свыше 130 работодателей представят вакансии на ярмарке трудоустройства в Самарской области

Жители региона смогут подобрать работу себе по душе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14-15 апреля 2023 года в Самарской области впервые пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Вакансии представят более 130 работодателей. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Мероприятие состоится на 18 площадках в городах, а также в Кинель-Черкасском, Красноярском и Нефтегорском районах. Участники смогут пообщаться с потенциальными работодателями, найти работу по душе, а также принять участие в мастер-классах и тренингах, связанных с трудоустройством и карьерным ростом.

Первый этап ярмарки завершится автопробегом, в котором примут участие представители службы занятости и крупных предприятий Самарской области. Ознакомиться с полной программой мероприятия можно по ссылке.

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