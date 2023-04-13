В Самаре 60-летний пенсионер перевел мошенникам более 6 млн рублей со своего счета

Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 60-летний местный житель поверил мошенникам и перевел им более 6 миллионов рублей, лежавших на счете.

— Пожилому мужчине на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются похитить его деньги, лежащие на счете, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный расчетный счет. Самарец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника более 6 миллионов рублей.

После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.