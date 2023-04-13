Более 2,5 тысяч человек остались без газа в Самарской области 13 апреля 2023 года

Газ обещают вернуть в дома жителей Челно-Вершинского района к вечеру Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в четверг, 13 апреля 2023 года, в Челно-Вершинском районе произошла коммунальная авария. Без газа остались более 2,5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- В 9:23 поступило сообщение о повреждении задвижки газопровода высокого давления диаметром 150 мм в 10 км севернее от села Челно-Вершины. Без газоснабжения остались потребители семи населенных пунктов, - отметили в оперативном ведомстве.

Авария коснулась Давлезеркино, Малое Давлезеркино, Новое Аделяково, Сиделькино, Благодаровка, Чеурметьево, Старое Аделяково. В общей сложности под отключение газа попали 1 440 частных домов, в которых проживают 2506 человек, в том числе 210 детей.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада. Восстановить газоснабжение планируется к 18:00 четверга, 13 апреля 2023 года.

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