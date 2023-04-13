В Самарской области врач дала рекомендации пожилым людям по долголетию и сохранению здоровья

Полезно выполнять упражнения на равновесие не реже 3 раз в неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по медицинской профилактике Марина Завьялова рассказала о полезных привычках для активного долголетия и сохранения здоровья пожилых людей старшего возраста.

— Физическая активность и сбалансированное питание помогут снизить риски развития заболеваний и сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата. Двигательная активность продлевает жизнь, активизируя кровоснабжение головного мозга, — отметила Марина Завьялова.

При этом важно предотвратить риск падений и переломов. Поэтому людям старше 65 лет рекомендуется уделять в среднем 150 минут в неделю аэробным физическим нагрузкам средней интенсивности. Это может быть ходьба, плавание, танцы, поездки на велосипеде.

Полезно выполнять упражнения на равновесие не реже 3 раз в неделю. В идеале физические нагрузки должны быть подобраны с учетом уровня подготовки, возраста и наличия сопутствующих заболеваний.

Также определить правильность упражнений каждый может и самостоятельно. Оптимальным считается, если во время него человек может поддержать легкую беседу без одышки и если через полчаса после начала занятия есть ощущения достаточности сил еще на час.

Важен и сбалансированный рацион в пожилом возрасте. Он должен включать достаточное количество белковой пищи (молочные продукты, мясо, рыба, чечевица, бобовые, орехи), кальция (молоко, йогурты, сыры) и витамина Д (рыбий жир, яичный желток, молочные продукты). Врач советует полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

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