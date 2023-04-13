Балет «Дон Кихот Ламанчский» покажут в Самаре 22 апреля 2023 года

Зрителей ждет грандиозное и красочное действо / Фото: САТОБ

В субботу, 22 апреля 2023 года, в Самарском театре оперы и балета пройдет последний в этом сезоне показ балета «Дон Кихот Ламанчский» (12+). Эта постановка включена в лонг-лист премии «Золотая Маска».

Зрители увидят балетную Испанию с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами и оборками на юбках. В спектакле будут задействованы 120 артистов, 450 костюмов, а также животные – лошадь и осел. Декорации там сделаны по историческим эскизам русских живописцев Александра Головина и Константина Коровина.

Для удобства зрителей спектакль покажут днем – в 15 часов. Билеты на него доступны по Пушкинской карте. Подробнее можно узнать здесь.

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