Уличные баскетбольные площадки подготовили к летнему сезону в Самаре

Баскетболистов города приглашают бесплатно поиграть в комфортных условиях. Фото: Федерация баскетбола Самарской области

В Самаре уже подготовили уличные баскетбольные площадки к новому теплому сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Самарской области.

— На кольца повесили новые сеточки. Солнечная погода и готовые площадки приглашают всех баскетболистов города бесплатно поиграть в созданных комфортных условиях, — говорится в сообщении.

Баскетбольные площадки расположены в парке имени Юрия Гагарина, парке Дружбы, на Воронежских озерах и на набережной под Струковским садом. А сейчас в Самаре в рамках месячника по благоустройству приводят в порядок всю территорию городской набережной.

Там убирают листву и мусор с газона, отмывают пешеходные дорожки, памятники, скульптуры и монументы. Вскоре специалисты начнут белить деревья и красить скамейки и урны.

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