Жителям Самары расскажут историю самураев 15 апреля 2023 года

Участники узнают о ценностях, мировоззрении самураев

В субботу, 15 апреля 2023 года, в музее им. Алабина в Самаре состоится лекция «Краткая история самураев». Ее прочтет историк, доктор философских наук Дмитрий Андрамонов. Информацию сообщили в министерстве культуры Самарской области.

– Большинство из нас знакомы с Японией через наиболее яркие образы, и самый яркий среди них – образ самурая. На протяжении 700 лет эти люди управляли страной. Они оставили огромный след в ее истории и сформировали облик ее культуры, – информирует областной Минкульт.

Участники узнают все о жизни самураев, об их ценностях, мировоззрении и эволюции представлений о самих себе.

Лекция пройдет в рамках работы выставки восточного оружия «Разящая красота. Оружие Востока». Начало – в 16:00.