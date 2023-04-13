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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:48

Жителям Самары расскажут историю самураев 15 апреля 2023 года

Лекция на эту тему состоится в музее Алабина
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Участники узнают о ценностях, мировоззрении самураев

Участники узнают о ценностях, мировоззрении самураев

В субботу, 15 апреля 2023 года, в музее им. Алабина в Самаре состоится лекция «Краткая история самураев». Ее прочтет историк, доктор философских наук Дмитрий Андрамонов. Информацию сообщили в министерстве культуры Самарской области.

– Большинство из нас знакомы с Японией через наиболее яркие образы, и самый яркий среди них – образ самурая. На протяжении 700 лет эти люди управляли страной. Они оставили огромный след в ее истории и сформировали облик ее культуры, – информирует областной Минкульт.

Участники узнают все о жизни самураев, об их ценностях, мировоззрении и эволюции представлений о самих себе.

Лекция пройдет в рамках работы выставки восточного оружия «Разящая красота. Оружие Востока». Начало – в 16:00.