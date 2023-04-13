Чемпионат и первенство России по тхэквондо пройдут в Самаре в апреле 2023

Прийти посмотреть могут все желающие бесплатно. Фото: минспорт Самарской области

С 12 по 17 апреля в Самаре пройдет чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Они состоятся в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого».

— В соревнованиях будут участвовать сильнейшие спортсмены Российской Федерации и начинающие тхэквондисты. Ожидаются делегации из 50 регионов страны, — рассказали в минспорте Самарской области.

Торжественная церемония открытия пройдет 13 апреля в 13:00. Прийти посмотреть могут все желающие бесплатно. По итогам состязаний сформируют национальные сборные команды России для участия в чемпионате и первенстве мира.

Они запланированы к проведению в августе в столице Республики Казахстан городе Астана.

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