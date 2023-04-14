В Дубовом Умете волонтеры высадили 1500 саженцев дуба

Каждое растение волонтеры сажают со старанием и любовью. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской губернии уже стартовали первые в этом году посадки леса. На днях эковолонтеры Куйбышевского НПЗ приняли участие в дополняющих посадках нового лесного массива на территории Дубовоуметского лесничества Волжского лесничества Самарской области. Новый дом обрели 1500 двухлетних саженцев дуба. Они заняли территорию примерно в 2 гектара.

- Работы сейчас очень много, в буквальном смысле не хватает рук, чтобы успеть охватить все намеченные площади. Поэтому мы всегда рады, когда нам на помощь приходят волонтеры, - рассказалмастер Волжского лесничества Дмитрий Федотов.

Опыт в восстановлении лесов Самарской губернии у нефтепереработчиков имеется: только в прошлом году они высадили 5000 молодых сосенокв лесничествах Красноярского, Красноармейского района, а также на набережной Волги в Самаре, сажали «Кедры России» и «Сад памяти».

- Заводчане с большим желанием откликаются на призыв принять участие в посадке леса, - рассказаланачальник отдела охраны окружающей среды КНПЗ Анна Ильина. - Каждый раз это событие наполнено особыми эмоциями, кроме того, мы получаем новые знания о природе родного края, его биоразнообразии, о происходящих в природе процессах.Посадку проводим под руководством лесничих, с соблюдением всех правил агротехники, чтобы деревца легче перенесли переселение и росли крепкими.Нам важно быть причастными к сохранению и восполнению природного богатства губернии.