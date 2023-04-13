Продолжительность жизни в России планируют увеличить до 78 лет к 2030 году

В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России планируют увеличить среднюю продолжительность жизни. К 2030 году она должна составить 78 лет. Такую цель установил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Евгения Котова.

По ее словам, 78 лет к 2030 году – это амбициозная задача для системы здравоохранения. К сожалению, в годы коронавируса было потеряно более трех лет ожидаемой продолжительности жизни. Однако в 2022 году ситуация начала исправляться.

— За год нам удалось восстановить ожидаемую продолжительность жизни. Мы добавили 2,7 года к ожидаемой продолжительности жизни. Уже в феврале 2023-го показатель превысил 73-летнюю отметку. Это очень высокие темпы, — приводит ФАН слова Евгении Котовой.

Специалист отметила, что основными причинами смертности в России в 2022 году стали: болезни системы кровообращения, новообразования и коронавирус.

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