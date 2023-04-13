Жительница Самары рассказала о сыне-священнике, который погиб в ходе спецоперации

Священник получил тяжелые ранения в зоне боевых действий

25 ноября 2022 года в Пскове простились со священником, уроженцем Самары Александром Цыгановым. Он был тяжело ранен в ходе спецоперации на Украине. Медики боролись за его жизнь, но тщетно. Мама погибшего священника рассказала, каким был сын и как он начинал свой путь.

Самарчанка отмечает, что Александр родился в верующей семье, поэтому родители не удивились, когда у него возник интерес к христианству. Во время обучения в школе он был алтарником, а после учился в самарской семинарии. При этом, по словам мамы, ее сын был обычным мальчишкой: любил футбол, катался на велосипеде, а после пересел на автомобиль.

В 2007 году Александр Цыганов переехал в Псков и стал пастырем Псковской десантной дивизии. Там же познакомился с будущей супругой. После возвращения из армии получил сан иерея, а в 2013 году Александра Цыганова назначили полковым священником 234-го полка имени Александра Невского 76-го десантно-штурмовой дивизии. На его счету 295 прыжков с парашютом.

С 2014 года священник неоднократно ездил на Донбасс, а после начались поездки в зону спецоперации. Попытки родных отговорить Александра не увенчались успехом, пишет 63.ру.

Напомним, Александр Цыганов получил тяжелые ранения 6 ноября 2022 года. Врачи военного госпиталя в Севастополе боролись за его жизнь в течение двух недель, однако спасти его не удалось – он скончался 21 ноября 2022 года.

В марте 2023 года жители Самары почтили память священника. В школе № 55 в Самаре в честь Александра Цыганова открыли мемориальную доску. Родители присутствовали на мероприятии.

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