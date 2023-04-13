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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 9:43

В Самарской области «Гранта» улетела в кювет и перевернулась, пострадал ребенок

Авария произошла в Волжском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Водителя легковушки также доставили в больницу

Водителя легковушки также доставили в больницу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самарской области 12 апреля 2023 года. В Волжском районе легковушка улетела в кювет, пострадал ребенок. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 16:55 на автодороге «Самара – Новокуйбышевск». 25-летний водитель «Лада Гранта» ехал в сторону села Воскресенск. На 20-м километре он вылетел на обочину, после чего машина оказалась в кювете и перевернулась. В результате ДТП пострадали двое, в том числе – ребенок.

– С места происшествия в медицинское учреждение была доставлена 11-летний девочка-пассажир. Ей назначили амбулаторное лечение. Водителя легковушки госпитализировали, – информируют в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что это не единственные аварии, которые произошли в регионе 12 апреля 2023 года. В этот день было зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали люди.

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