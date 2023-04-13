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НовостиЭкономика13 апреля 2023 9:57

В Самарской области на 10% выросло количество безналичных платежей в 2022 году

Было произведено 795 миллионов таких платежей с использованием карт
Ирина СИНЕГУБОВА
С помощью банковских карт товары и услуги оплачивали в 16 раз чаще, чем наличными.

С помощью банковских карт товары и услуги оплачивали в 16 раз чаще, чем наличными.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Самарской области с использованием банковских карт совершили 845 миллионов операций на сумму в размере 1140 миллиардов рублей. А вот безналичные платежи составили 94% по количеству и 48% по сумме.

— Было 795 миллионов таких платежей, это на 10% больше, чем в 2021 году. А сумма составила 549 миллиардов рублей, прирост составил 9%, — сообщили в отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ Центробанка.

С помощью банковских карт товары и услуги оплачивали в 16 раз чаще, чем наличными. При этом средний чек безналичного платежа составил 690 рублей, а при снятии наличных — 12 тысяч рублей.

На популярность безналичных платежей может сказываться увеличение количества электронных терминалов для оплаты банковскими картами. За год их стало больше на 7,4%, число увеличилось до 85 тысяч единиц.

По состоянию на начало 2023 года банки в Самарской области выпустили 8,3 миллионов банковских карт. Это на 20,5% больше, чем годом ранее.

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