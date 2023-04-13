Водитель «десятки» без прав снес стоящий Chevrolet и улетел в кювет под Самарой

ДТП произошло в Красноярском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 12 апреля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием вазовской «десятки» и Chevrolet. Отечественная легковушка сшибла иномарку. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в 7:30 в Красноярском районе. 22-летний водитель «десятки» ехал по улице Комсомольская в направлении улицы Приусадебная в селе Красный Яр. Напротив дома №152 он въехал в стоящий «Chevrolet Lacetti Klan». После этого автомобиль продолжил движение, улетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадал один человек.

– Водитель «десятки» был госпитализирован с места происшествия, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что у молодого человека не было водительских прав. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

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