Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 10:21

Водитель «десятки» без прав снес стоящий Chevrolet и улетел в кювет под Самарой

В результате аварии пострадал один человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ДТП произошло в Красноярском районе

ДТП произошло в Красноярском районе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 12 апреля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием вазовской «десятки» и Chevrolet. Отечественная легковушка сшибла иномарку. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в 7:30 в Красноярском районе. 22-летний водитель «десятки» ехал по улице Комсомольская в направлении улицы Приусадебная в селе Красный Яр. Напротив дома №152 он въехал в стоящий «Chevrolet Lacetti Klan». После этого автомобиль продолжил движение, улетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадал один человек.

– Водитель «десятки» был госпитализирован с места происшествия, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что у молодого человека не было водительских прав. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.