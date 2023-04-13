Ураганный ветер обрушится на Самарскую область 14 апреля 2023 года

В регионе объявили желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце рабочей неделе в Самарской области испортится погода. В пятницу, 14 апреля 2023 года, на регион обрушатся сильный ветер и дождь. Объявлен желтый уровень опасности.

- 14 апреля 2023 года в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра. Его порывы достигнут 17-22 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, ветер начнет бушевать в ночные часы и продолжит яриться днем. Местами по Самарской области пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 3…8 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. При сильном ветре не стоит ходить или стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Машины лучше поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.

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