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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 10:53

В Самаре подожгли посты охраны на лодочной станции и напали на сторожа 13 апреля

В настоящий момент проводится проверка
Ирина СИНЕГУБОВА
Ранее на лодочной станции была конфликтная ситуация из-за участка акватории.

Ранее на лодочной станции была конфликтная ситуация из-за участка акватории.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 апреля, утром произошло ЧП на лодочной станции в Красноглинском районе Самары. По предварительным данным, там подожгли посты охраны и напали на сторожа. Об этом сообщает Волга Ньюс.

Происшествие могло быть связано с судебным разбирательством по поводу акватории. Ранее на лодочной станции уже была конфликтная ситуация из-за участка акватории. По предварительной информации силовиков, на акваторию ООО «Крафтверк» претендуют представители общественной организации.

Были получены документы, согласно которым есть «наложение» на территорию «Крафтверк». ЧП произошло как раз накануне разбирательства по этому вопросу в суде.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По факту сообщения о повреждении имущества проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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