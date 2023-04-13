Жители Самарской области смогут посетить онлайн-экскурсию, посвященную дню памятников

Специалисты расскажут о памятниках и монументах. Фото: "Музей Победы"

Жителей Самарской области пригласили принять участие в онлайн-экскурсии, которая посвящена международному дню памятников и исторических мест. Мероприятие состоится 18 апреля 2023 года.

По сообщению пресс-службы Музея Победы, пользователи смогут посетить сразу три виртуальные экскурсии по Поклонной горе. Зрители узнают о 14 памятниках исторического места, трех храмах и сердце комплекса – Музее Победы. Поклонная гора является одним из самых значимых мест Москвы.

Гости также смогут узнать, что символизируют террасы аллеи «Дорога войны» и кому посвящены бронзовые стелы. Также экскурсовод расскажет, в честь кого установили религиозные сооружения.

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